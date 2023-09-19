شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد التواب يخوض تجربة الإخراج الأولى بـ "صوت وصورة" لـ حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج محمود عبد التواب أولى تجاربه في الدراما المصرية خلال مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع والذى يواصل تصويره حالياً للعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أوشك مخرج العمل على الإنتهاء من تصوير ما يقرب من 50% من مشاهد المسلسل الذى يعرض فى 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، حيث تبدأ الشركة المنتجة فى طرح الدعاية للمسلسل خلال الفترة المقبلة .

وعمل محمود عبد التواب "توبة" مساعد مخرج في العديد من الأعمال الهامة خلال السنوات الماضية، حيث عمل مع المخرج تامر محسن في "تحت السيطرة" و"هذا المساء" و"لعبة تيوتن"، كما عمل مع المخرح مروان حامد في فيلم "الفيل الأزرق 2" ومع المخرح طارق العريان في فيلم "ولاد رزق" ومع المخرجة هالة خليل في فيلم "نوارة".

مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقررعرضه على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين، ومشرف عام على الانتاج مصطفى العوضى.