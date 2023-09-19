نبيلة عبيد تدعم يوسف فوزي بعد كشفه عن مرضه ورفضه العودة الى التمثيل

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، دعمت الفنانة القديرة نبيلة عبيد الفنان يوسف فوزي، وذلك بعد كشفه عن إصابته بالشلل الرعاش ونسيانه آيات في القرآن الكريم.

وقالت عبيد: "الفنان يوسف فوزي أُصيب بمرض الشلل الرعاش بعد تسع سنوات من تجسيده شخصية رجل مصاب بهذا المرض". وأضافت: "لكنه رضي بقضاء الله ولم يحزن، لأنه واثق أن ده اختبار وممكن بعد شوية ربنا يعملّه مفاجأة وتلاقيه في حتة تانية".

وكان يوسف فوزي قد شدّد خلال لقائه في برنامج "تفاصيل" على أنه يرفض كل العروض التي تُقدّم له للعودة إلى الفن، مؤكداً أنه اعتزل التمثيل نهائياً بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش، ولا يمكنه ممارسة المهنة مرة أخرى. إذ قال: "التمثيل عندي هواية من زمان وكان نفسي أمثّل تاني بس ربّنا ليه حكمة في اللي حصلّي وأنا راضي بقضاء ربّنا... ومفيش باليد حيلة والحمد لله على اللي أنا فيه وبقيت أخاف من بكرة". وأضاف: "أنا مش عارف أصلّي بسبب النسيان وبواجه مرضي الصعب بالرضى ومحدّش بيسأل عليا غير حسين ومصطفى فهمي".

كما تحدث يوسف فوزي خلال اللقاء عن عائلته قائلاً: "بناتي الاتنين في كندا بنسافر نزورهم أنا وزوجتي أكثر من مرة في السنة ولكن حالياً تذكرة الطيران بقت غالية عبارة عن رأس مال... وعمر ابني عنده 27 سنة بيعمل في المونتاج"

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