رسالة يسرا الى الإعلاميين الذين سيغطّون "مهرجان الجونة"

القاهرة- الخليج 365
وجّهت الفنانة يسرا رسالة إلى الإعلاميين والصحافيين الذين سيغطّون فعاليات "مهرجان الجونة" في دورته السادسة، والذي سيُقام في الفترة من 13 إلى 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الاثنين للمهرجان.
وقالت يسرا: "دايماً لما بنروح افتتاح أي مهرجان بنمشي على الريد كاربت لكن عمرنا ما بنتفرج على فيلم في مهرجان، لأنه يا إما يبقى طويل أو غيرة فمبنشوفهوش، فالسنة دي هنعمل فيلم قصير لمخرج كبير اسمه عمرو سلامة، بقول للإعلام زي ما بتغطي الفساتين والريد كاربت ممكن نشوف الورش والفعاليات".
كما تحدثت يسرا عن تكريم المخرج مروان حامد في هذا المهرجان فقالت: "تكريم مروان حامد لما قولنا هنكرمه محدش اختلف عليه، أنا بشوف إنه لو لشخص حاجة جيدة، مش عشرة أشخاص، وبشوف التكريم لعدد كبير ملهاش قيمة لكن ممكن يكون لشخص واحد عظيم".
الجدير بالذكر أن 14 فيلماً ستشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، منها الفيلم المصري "آل شنب"، من بطولة ليلى علوي وإخراج أيتن أمين.
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