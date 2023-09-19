بالفيديو- من kids choice awards.. مايان السيد تطل بجمال وأنوثة لا توصف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية مايان السيد على المتابعين من حفل kids choice awards بصور نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بفستان قصير باللون الابيض من دون اكمام مزين بالاحجار الكريستالية، وإعتمدت تسريحة مميزة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها، بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلال جمال وجهها.



وكانت كشفت مايان السيد لموقع "الفن"، أن مشاركتها هذا العام بالموسم الرمضاني بمسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، مع الفنانة المصرية يسرا، جاء عن طريق الصدفة من خلال شركة الانتاج وترشيحهم لها، ما تعتبره شرفاً لها للوقوف للمرة الثانية أمام نجمة بحجم يسرا.

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومغني المهرجانات عنبة، وسما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

