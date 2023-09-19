شاهيناز العقاد تتعاقد مع أحمد الزغبي لتقديم فيلم "متنمش زعلان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة Lagoonie Film Production عن إنتاجها فيلم سينمائي جديد بعنوان "متنمش زعلان مع إيمان" للمخرج أحمد الزغبي.

تدور أحداث الفيلم حول إيمان مذيعة برنامج العلاقات الزوجية الشهير "متنمش زعلان مع إيمان" التي تزور منزل ابنها وتكتشف خيانته لزوجته وتقرر التدخل لإصلاح العلاقة بينهما لكن الأمور ليست كما تبدو وتظهر المزيد من الأسرار التي يخفيها أفراد العائلة تحت ستار الحب.

فيلم متنمش زعلان مع إيمان، من إخراج أحمد الزغبي الذي شارك في التأليف مع سارة عبد الله، وأشرف على الكتابة تامر حبيب.

Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.