طرح بوستر فيلم "60 جنيه" استعدادًا لعرضه في افتتاح الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Mad Shorts" البوستر الرسمي للفيلم القصير "60 جنيه"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام" ترويجًا واستعدادًا لعرضه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام والتي تقام في الفترة من 13-20 أكتوبر المقبل.

وأظهر البوستر أحد أبطال الفيلم حاملًا عصا في يده ومن وراءه جثة هامدة على الأرض في أجواء قاتمة وغامضة، والفيلم تبلغ مدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعمرو سلامة هو أحد أهم مخرجين جيله ونجح في لفت الأنظار لموهبته الإخراجية التي تميز بها بأعماله السينمائية والدرامية وقدم خلالها العديد من الأعمال التي لاقت نجاحًا واستحسان سواء من قبل النقاد أو الجمهور.

يذكر أن عمرو سلامة انتهي مؤخرًا من تصوير أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "شماريخ" بطولة الفنان اسر ياسين والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.