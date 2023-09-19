حذف محتوى ممثل بريطاني على "BBC" بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة قناة "BBC" البريطانية عن حذفها للعديد من حلقات البرامج التلفزيونية التي ظهر خلالها الممثل البريطاني راسل براند وذلك على خلفية اتهامه مؤخرًا بقضايا اعتداء واغتصاب جنسي.

وأكد موقع "The Wrap" أن شركة "BBC" لم تعلن رسميًا حتى الآن عن البرامج التي سيتم حذفها من محتواهم خلال الفترة المقبلة إلا أنهم أعلنوا عن حذف أي حلقات ظهر بها "براند" كضيفًا.

كما أضاف موقع "The Wrap" في تقريره أن موقع "يوتيوب" كشف عن عدم التعامل مع "راسل براند" وعن عدم تقاضي أي مبالغ مالية لأي محتوى يقوم بتقديمه عبر قناته الرسمية على الموقع الشهير كونه اخترق إحدى سياسات الموقع وهي "سياسة مسؤولية منشئ المحتوى".

وقال أحد المتحدثين الرسميين لموقع "يوتيوب" في تصريحات لـ "BBC": "لو قام أحد مقدمي المحتوى بسلوك يضر عملائنا سنقوم باتخاذ إجراءات حاسمة لحمايتهم".

ونشر يوم السبت الماضي تحقيقًا أجرته القناة الرابعة البريطانية وصحيفتي "تايمز" و"صانداي تايمز" تقريرًا يتهم "راسل براند" بالاعتداء الجنسي من قبل أربع نساء بين عامي 2006 و2013.

وكانت إحدى المتهمات تبلغ من العمر 16 عامًا وقت وقوع الحادث والتي تعتبر قاصر لينفي "براند" جميع الاتهامات التي وجهت إليه.

ويواجه الممثل البريطاني "راسل براند" موقفًا صعبًا حيث كان من المقرر أن يستكمل كتابه الجديد والذي كان من المقرر نشره خلال العام الجاري إلا أن الشركة الموقعة على الكتاب أوقفت التعامل معه مؤقتًا لحين إشعار أخر.

يذكر أن آخر أعمال الممثل راسل براند كان بفيلم المغامرات "Catherine Called Birdy" عام 2022.