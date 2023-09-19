نقل مرام البلوشي إلى العناية المركزة .. وشقيقتها تطلب الدعاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة هند البلوشي عن تعرض شقيقتها الفنانة مرام البلوشي لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وطلبت هند من محبيها ومتابعيها، الدعاء لشقيقتها بالشفاء العاجل، حيث كتبت عبر خاصية “الستوري” عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”: “ترقد أختي مرام البلوشي، بين أجهزة العناية”، والله في عنايته أعظم وأرحم فلا شفاء إلا شفاؤه”.

وتابعت: “لا تحرمونا من دعائكم ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم”.

وقبل نحو عام تعرضت الفنانة مرام البلوشي لوعكة صحية مشابهة دخلت على إثرها للرعاية المركزة، وكانت شقيقتها هند هي من أعلنت الخبر أيضاً. وأوضحت مرام البلوشي وقتها، بعد استقرار حالتها الصحية، أن سبب تدهور حالتها الصحية هو تعرضها لالتهاب رئوي، أدى إلى حدوث نقص في الأوكسجين ثم انسداد في الشرايين.

ومرام البلوشي هي مغنية وممثلة كويتية، بدأت مشوارها الفني عام 1997، بألبوم حمل اسم “ما أخونك”. وشاركت البلوشي في عشرات المسلسلات، من بينها: “ساق البامبو، من شارع الهرم إلى، غرابيب سود، ملاك رحمة، نساء قلن لا، والدي العزيز، عذراء، دفعة القاهرة، كحل أسود قلب أبيض” وغيرها.

جدير بالذكر أن آخر اعمال الفنانة مرام البلوشي الفنية هي مسرحية “السحر الأسود” من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، الذي يشارك في بطولتها النجوم: باسمة حمادة، فاطمة الطباخ، عبدالله المسلم، ومحمد المسلم. وتناقش المسرحية في أجواء من الرعب الكوميدي خطر السحر الأسود على البشر، وانتشاره في المجتمعات التي يكثر بها الجهل.