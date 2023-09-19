بهذا العمل.. محمد إمام يخوض سباق دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وقع اختيار الفنان المصري محمد إمام على مسلسل بعنوان “كوبرا” من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج أحمد شفيق ليخوض به السباق الدراكي الرمضاني القادم بعد غياب أربع سنوات منذ قدم مسلسل “النمر” والذي شاركته في البطولة فيه الفنانة هنا الزاهد.

وكشف مصدر من داخل العمل، أن محمد إمام سوف يبدأ في التحضير للمسلسل خلال الفترة القادمة استعداداً لبدء التصوير قريباً، بعد قرار الشركة المنتجة لفيلم “اللعب مع العيال” تأجيله لموسم عيد الأضحى المقبل.

وكان إمام قد انتهى مؤخراً من تصوير أحدث أفلامة “أبو نسب” وتشاركه البطولة فيه الفنانة ياسمين صبري، بالإضافة إلى ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام .

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، ويتزوج من ياسمين صبري خلال الأحداث، فيما تظهر هالة فاخر بدور والدته، بينما تجسد وفاء عامر شخصية والدة ياسمين صبري.

الفيلم يجمع محمد إمام وشقيقه المخرج رامي إمام بعد غياب سنوات، منذ قدما سوياً فيلم “حسن ومرقص” عام 2008، وكان العمل بطولة والدهما النجم الكبير عادل إمام والفنان العالمي الراحل عمر الشريف.