فن ومشاهير

إنتحار نجمة تركية شهيرة برصاصة في الرأس!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت وسائل الإعلام التركية بخبر إنتحار الممثلة التركية ميرفي كيالب أمس الاثنين، عن عمر 36 عاماً.

وفي التفاصيل التي نقلتها وسائل الإعلام التركية، أقدمت الفنانة التركية على إطلاق النار على رأسها بمسدس مرخص يعود لوالدها في محل إقامتها بمنطقة دالامان بولاية موغلا.

وعندما سُمِعت طلقات الرصاص من شرفة منزلها، قام السكان بإبلاغ خدمة الطوارئ، وتم استدعاء فرق الشرطة والإسعاف، الذين حضروا  إلى مكان الحادث، وأجرت الفرق الطبية الفحص اللازم وتم تأكيد وفاة الممثلة التركية.

وعلى الفور قامت فرق التحقيق بنقل الجثمان إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لإجراء التشريح اللازم.

وشاركت ميرفي كيالب في مجموعة من المسلسلات والأفلام التركية، كان أبرزها “مسألة شرف” و”المحارب”، و”سكاريا فرات” و”اليوم الصغير” و”الأحلام والآمال” و”إيليف”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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