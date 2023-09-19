شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ودينا فؤاد ومحمد جمعة أول الحاضرين فى عزاء الراحل أشرف مصيلحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل عدد من النجوم إلى قاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل أشرف مصيلحي ومنهم النجوم: أمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج وفتحي إسماعيل ومادلين طبر ومصطفى أحمد والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة وعدد من أقارب وأصدقاء المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي.

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية، واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيرها.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".