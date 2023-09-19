إنتحار فنانة شهيرة بمسدس والدها وهي في سن الشباب! “صور وتفاصيل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:45 مساءً - في خبر صادم، أقدمت ممثلة تركية على إنهاء حياتها برصاصة في الرأس، عن عمر ناهز الـ36 عاماً، يوم الاثنين.

التركية “ميرفي كيالب” تنهي حياتها برصاصة

واختارت ميرفي كيالب إنهاء حياتها عبر إطلاق النار على رأسها بواسطة مسدس مرخص تعود ملكيته لوالدها، وذلك أثناء تواجدها في محل إقامتها بمنطقة دالامان بولاية موغلا، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.

من مشاهد الممثلة التركية الراحلة

كما كشفت مصادر أن سكان الحي أبلغوا الشرطة بسماعهم صوت إطلاق نار آتيًا من شرفة الطابق الثاني من المبنى السكني، وحال وصول الشرطة إلى مكان الحادثة، وجدوا الفنانة جثة هامدة دون حراك.

الممثلة التركية ميرفي كيالب

التحقيق في أسباب الوفاة

وقامت الشرطة التركية بالتحقيق في مسرح الجريمة، وتم نقل جثة الفنانة التركية ميرفي كيالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي، في موغلا لتشريحها، ومعرفة ملابسات الحادثة، وأسباب الوفاة ومتابعة التحقيقات.

وأثار الخبر حالة من الصدمة في الوسط الفني والشارع التركي، فيما تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

من هي ميرفي كيالب؟

ميرفي كيالب هي ممثلة تركية شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية مثل “سكاريا فرات” و”اليوم الصغير” و”الأحلام والآمال” و”إيليف” و”مسألة شرف” و”المحارب”.

تخرجت الممثلة التركية ميرفي كيالب من قسم التمثيل في جامعة إسبرطة سليمان ديميريل، وبعد العمل في مسرح إسطنبول الحكومي لمدة عام ونصف تقريبا، انتقلت إلى المسارح البديلة.

زلزال جديد يضرب تركيا

وعلى صعيد آخر، أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، أمس الإثنين، عن وقوع زلزال قوي في محافظة أديامان التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 23:05 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في منطقة جولباشي بمحافظة أديامان التركية.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 7.2 كيلو متر تحت سطح الأرض.

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