شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيى حفل اليوبيل الذهبى لانتصارت أكتوبر بالإسماعيلية.. 4 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، مع الفنان الكبير علي الحجار على إحياء حفل اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقام احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارت أكتوبر هذا العام تحت عنوان "مصر 5000 و50 سنة عبور" بمحافظة الإسماعيلية يوم 4 أكتوبر المقبل.

وتألق مؤخرا النجم الكبير علي الحجار بصحبة فرقته الموسيقية خلال احتفالية 100 سنة سيد درويش التي بثتها قناة الحياة، وذلك في عدد من أهم أغنيات فنان الشعب، والتي تفاعل معها جمهور الحفل بنقابة الصحفيين.

وقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي درع نقابة الصحفيين للنجم الكبير علي الحجار، بعد حفله الذي أحياه بنقابة الصحفيين الذي نظمته اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة.

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.

وأضاف فى تصريحاته أنه سعيد بالعمل معه واصفًا إياه أنه موسيقار كبير حقق نجاحًا كبيرًا مع نجوم الزمن الجميل، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرًا إلى أنه عندما تحدث معه الشاعر جمال بخيت عن الأغنية، وافق على الفور ونجحنا قبل ذلك فى عدة أغانى مهمة.

وأشار إلى أن المرأة فى حياته لها دور كبير جدًا، وخصوصًا والدته التى تحملت ظروفا صعبة كثيرة مع والده الراحل إبراهيم الحجار، الذى كان يتميز بالرضا طول الوقت، مضيفا: "والحمد لله أخواتى زى والدى راضيين بكل شيء".