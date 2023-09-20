شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي وهبة الأباصيرى ودعاء فاروق فى عزاء أشرف مصيلحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد على عزاء الراحل أشرف مصيلحي عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، حيث حرصت الناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 على الحضور، فيما حضر النجوم أشرف زكي وإيهاب فهمي وأحمد السعدنى ودياب وصابرين وياسر صادق وسامي مغاورى وهاجر الشرنوبي وديانا هشام، وهبة الأباصيرى ودعاء فاروق وسامح يسرى وحمزة العيلي وأحمد أيوب وصلاح عبد الله وإلهام شاهين وإياد نصار، وصلاح عبد الله ومحمد أحمد ماهر وسامح الصريطى وروجينا ومحمد كريم، وأسامة منير ومحمد عزام ومحمد عبد المعطى ومحمد هنيدى، وشريف منير وداليا البحيرى وبشرى وريم البارودى، وصفاء جلال وهاني رمزى وهند صبرى والمخرجان أحمد نور وخالد جلال، والمنتج جابي خورى والمخرج شادى علي، وأمير كرارة ومحمد جمعة ودينا فؤاد وتامر فرج وفتحي إسماعيل ومادلين طبر ومصطفى أحمد، والمهندس إبراهيم صابر ناىب محافظ القاهرة، وعدد من أقارب وأصدقاء المخرجة منال الصيفي زوجة الراحل أشرف مصيلحي.

وتوفى الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع مع المرض، والذى يعد أحد النجوم المهمين في السينما والدراما المصرية واستطاع أن يصنع اسمه خلال فترة زمنية قصيرة من خلال العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية، وأشتهر بدور الضابط في الكثير من أعماله مثل فيلم "تيتو" و "خالتى فرنسا"، ومسلسل كلبش" وغيره.

ظهرت موهبة أشرف مصيلحي التمثيلية منذ طفولته، إلا أن انطلاقة مسيرته الفنية تأخرت حتى عمر الـ 26 عاماً، فعمل في البداية بدور العرض السينمائية التابعة لشركة أفلام مصر العالمية حتى حصل على أول أعماله السينمائية. وسرعان ما استطاع أشرف مصيلحي إثبات موهبته وحضوره القوي في السينما والتلفزيون المصري، حتى أن اعمال بلغت أكثر من 70 عمل بين السينما والتليفزيون والمسرح.

كانت بداية أشرف مصيلحي في السينما عام 2000، حيث شارك في فيلم "بونو بونو" بطولة النجمة نادية الجندي، وتوالت مشاركته في السينما في الكثير من أعماله منها، الأبواب المغلقة، راندفو، جواز بقرار جمهورى، أسرار البنات، سحر العيون، أول مرة تحب يا قلب، خالتى فرنسا، تيتو، الحياة منتهى اللذة، وش اجرام، العيال هربت، الجزيرة، شارع 18، السفاح، وكانت اخر أفلامه هو فيلم "هروب مفاجئ" من بطولته عام 2017.

ولم يقتصر نجاح الفنان اشرف مصيلحي في السينما فقط، بل نجح أيضا في المسلسلات التليفيونية، حيث قدم، فريسكا، قضية راى عام، في ايد أمينة، تاجر السعادة، الباطنية، وادى الملوك، سمارة، نونة المأذونة، بالشمع الأحمر، ابن موت، نقطة ضعف، الصياد، لمعى القط، عوالم خفية، طاقة نور، كلبش 3، ولد الغلابة، وكانت اخر أعماله في الدراما مسلسل "جمال الحريم".