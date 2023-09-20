شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "فوى فوى فوى": تمثيل الفيلم فى جائزة الأوسكار حلم وإنجاز نتمنى تحقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج عمر هلال مخرج فيلم "فوى فوى فوى"، عن تمثيل الفيلم لمصر فى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمى 2024، قائلا:" جائتنى رسالة على فيس بوك تقول لى "مبروك" ثم جائنى خبر ترشح الفيلم للأوسكار فعينى دمعت، وشعرت بالفخر لأنى سأمثل مصر وهذا هو حلم وإنجاز".

وأضاف عمر هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، المشاركة فى الأوسكار شئ عظيم، وسنبدأ السباق ونحتاج لدعوات كل المصريين، وأملنا فى الله أن نصل للقائمة الطويلة.

وأكد عمر هلال أن المشاركة فى الأوسكار حلم نتمنى تحقيقه والحصول على الجائزة، وهو تشجيع لصناع السينما فى مصر لتقديم أفلام هادفة، ونحتاج لأفلام أكثر جدية.