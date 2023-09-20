شكرا لقرائتكم خبر عن علي إدريس وزينب عزيز يحتفلان بعيد زواجهما مع أبطال فيلمهما فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل كل من المخرج علي إدريس والسيناريست زينب عزيز بعيد زواجهما الـ20 خلال زيارتهما لجريدة ”الخليج 365”، والاحتفال بفيلم "أولاد حريم كريم".

وكرم ”الخليج 365” نجوم فيلم "أولاد حريم كريم" في ندوة فنية داخل مقر المؤسسة، وكان في استقبالهم قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعلا الشافعي رئيس التحرير.

وحضر الندوة أبطال الفيلم منهم النجم مصطفى قمر ونجله تيام قمر، وداليا البحيرى وبشرى وعلا غانم والمخرج على إدريس والسيناريست زينب عزيز.

وتحدث أبطال الفيلم عن نجاحه وسبب تقديم جزء ثانٍ منه بعد مرور حوالى 18 عاما من عرض الجزء الأول، كما تطرق الحديث عن كواليس التصوير التي جمعت أبطال العمل بين الحفة والروح الحلوة، وجمعت الندوة الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن، ومصطفى القصبى، عماد صفوت ولميس محمد وسارة صلاح.