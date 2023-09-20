بالفيديو- لطيفة التونسية تحتفل بوصول أغنيتها "Mon Amour" لهذا الرقم القياسي

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة التونسية لطيفة بنجاح أغنيتها التي تحمل إسم "Mon Amour"، حيث وصلت الأغنية إلى 5 مليون مشاهدة على يوتيوب في وقت قصير.

قامت ‏لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب في موناكو، وظهرت خلال ‏الكليب بعدة إطلالات متنوعة، وفي أجواء احتفالية مبهجة، تتناسب مع كلمات وألحان الأغنية التي بها مصطلحات ‏جديدة على مستوى الكلمة والألحان، وفق ما قالت عنها لطيفة، مشيرة إلى أن الأغنية تحمل الكثير من البهجة والسعادة ‏والأجواء المفرحة التي تعطي طاقة إيجابية للجمهور.‏

أغنية "مونامور" هي ثاني أغنيات ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وذلك بعد تحقيق أولى أغاني الألبوم "طب اهو" 6 مليون مشاهدة في فترة قصيرة، وقد كتب كلماتها أحمد مرزوق، وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي جلال حمداوي.



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