بالفيديو- مي فاروق تفتقد لحبيبها في "ليه؟"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مي فاروق أحدث أعمالها وهي أغنية تحمل إسم "ليه؟" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "ليه؟" هي أغنية هادئة من كلمات خالد أمين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد عبد السلام، والاغنية على شكل فيديو كليب صور في الصحراء وظهرت فيه مي بإطلالات رائعة.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايمًا حواليا ليالي دايمًا ليه

ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس حواليا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه.

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس حواليا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه

والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه

كان مالي وبعمل كده ليه ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه