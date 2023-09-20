"شيلت التاتو إزاي؟".. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة من كواليس فيلمه الجديد "عادل مش عادل" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "الفيشاوي" وهو عاري الصدر وبدون أي "تاتوهات" على جسده وهو ما أثار تساؤلات متابعيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية قيامه بإزالة التاتوهات والتي من الصعب إزالتها.

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالي: "شكلك أحلى من غير تاتو، سبحان الله دائمًا خلق الله أفضل كثيرًا من اللي عمله في جسمه من وشم، سبحان الله شكلك أجمل من دون وشم، شكلها بدلة جلد استحالة الوشم ده كله يتشال".

ليكشف "الفيشاوي" عن وجود فريق مكياج خاص عمل على إخفاء التاتوهات من جسده ووجه لهم الشكر قائلًا: "شكرًا فريق الفيشاوي على الشهر والمكياج الجميل، لقد قمنا جميعًا بعمل رائع، ولكن يظل السؤال من هو هذا الشخص" في إشارة لشخصيته بأحداث فيلم "عادل مش عادل".

وعرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "رهبة" وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراء جبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.