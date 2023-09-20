شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تجسد دور زوجة شريف منير فى مسلسل "قائمة الأمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة رانيا يوسف دور زوجة النجم شريف منير ضمن أحداث مسلسل "قائمة الأمانى" الذى يتم التحضير له حالياً تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.

وفى سياق متصل تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم جديد بعنوان "فيتو" يجمعها بالفنانة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامى يناقش الفيلم العديد من القضايا الاجتماعية وخاصة التي تخص العنف التي تتعرض لها المرأة في مجتمعنا، ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى والذى تم عرضه عام 2015.

وتنتظر رانيا يوسف عرض أكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، منها "ورد ريحان" الذى انتهت من تصويره فى أبو ظبى وتشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، تأليف وإخراج محمد نبيل، وفيلم "التاروت" الذى تشارك في بطولته إلى جانب سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، وإخراج إبرام نشأت.

أما شريف منير فكان آخر أعماله مسلسل "إيجار قديم"، الذى تم عرضه العام الماضى وشارك في بطولته محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.