هذه الطفلة كبرت وأصبحت واحدة من أجمل الممثلات العربيات… خمّنوا من هي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 02:50 صباحاً - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة قديمة للممثلة السورية كاريس بشار.

كاريس بشار في صورة من طفولتها

وبدت فيها وهي تجلس وسط بعض افراد اسرتها وتتناول الطعام. وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعي تلك الحسابات الذين سارعوا إلى المقارنة بين شكلها في الطفولة وشكلها الحالي.

كاريس بشار مغ عائلتها في صورة نادرة من الطفولة

ويشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع مؤخراً بإطلالة جريئة لها أعلنت من خلالها دخول فيلمها “عزيزة” إلى قائمة الأعمال السينمائية لمهرجان MAIDDLE EAST NOW FESTIVAL الذي يقام في مدينة فلورانسا الإيطالية.

وظهرت في صورة مقتطعة من أحد مشاهدها في الفيلم وهي تقف على ظهر سيارة من نوع “فولز فاغن” حمراء اللون وترتدي فستاناً صيفياً قصيراً أبيض مع نقوش ملونة، مضيفة إلى اللوك حذاء رياضياًأبيض.

لم تعلن عن مشاريعها بعد

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن كاريس بشار عن مشاريعها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024 بينما كانت قد حضرت في الموسم الدرامي الرمضاني 2023 ببطولة مسلسل “النار بالنار” والذي حقق نجاحاً كبيراً حيث تشاركت بطولة العمل مع كل من جورج خباز وعابد فهد.

كاريس بشّار في “النار بالنار”

وكانت الفنانة السورية تألقت في بطولة “مسلسل النار بالنار” خلال شهر رمضان 2023 المنقضي مع مواطنها النجم عابد فهد الذي قال عن تجربته معها: “كاريس بشار نجمة مهمة، وهي فنانة ملتزمة جداً في عملها الفني وأثناء التصوير، وتدقّق في الشخصية التي تقدّمها حتى تصل الى النتيجة المرجوّة منها، كما أن كواليس التصوير كانت رائعة، واستمتعت كثيراً بالعمل معها”.

ورداً على سؤال حول وجود كيمياء فنية بينهما في كواليس التصوير، أجاب فهد: “بالطبع؛ كاريس هي شريكتي في بطولة المسلسل، كما أننا صديقان على المستوى الشخصي وأعرفها منذ مدة طويلة، وهذه الشراكة والكيمياء يشكّلان جزءاً من نجاح العمل الفني، فحين تُحب شريكك في العمل الفني يتحقق النجاح الكبير، وهذا هو سر نجاح مسلسل «النار بالنار» في رأيي”.

يُذكر أن مسلسل “النار بالنار” من تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز، وشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين.

حضور مميز في ستيليتو

وكانت كاريس قد حضرت قبل ذلك ببطولة “مسلسل ستيلتو” وهو النسخة المعربة عن المسلسل التركي “جرائم صغير” حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً جدا وتشاركت كاريس بطولة العمل مع كل من ديمة قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري وعدد آخر من الفنانين.

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