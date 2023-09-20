شكرا لقرائتكم خبر عن ليزلي جونز: كريس روك ذهب لطبيب نفسى بسبب صفعة ويل سميث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الكوميدية ليزلي جونز إن صديقها النجم العالمى كريس روك طلب المشورة منذ طبيب نفسى بعد أن صفعه الممثل العالمى ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، وفي حديثها إلى مجلة People للترويج لمذكراتها - التي تحتوي على مقدمة كتبها روك - قالت جونز: "كان ما حدث مهينًا، وأثر بشكل كبير على روك، واحتاجت بناته إلى الذهاب إلى طبيب، وذهب كريس روك معهم هو الآخر بسبب ما حدث".



ليزلي جونز وكريس روك

وقالت جونز، التي كانت صديقة لروك منذ منتصف التسعينيات، إنها “شعرت بالغضب” من صفعة حفل توزيع جوائز الأوسكار، وأضافت: “أنت لا تعلم أنني كنت أفكر في الذهاب إلى الحفل، بسبب أننى كنت غاضبة جدًا على العديد من المستويات، حتى لو قام كريس روك بمزحة سخيفة، ولكن هذا هو حفل توزيع جوائز الأوسكار، العالم كله يشاهد."

وفي حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس 2022، صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدي نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث، بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

أصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على موقع يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".