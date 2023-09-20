أحمد العوضي يُحزن الجمهور ويكشف أسباب انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - أثار الفنان أحمد العوضي حيرة وتساؤلات الجمهور، عقب تصريحاته الأخيرة حول انفصاله «فنيًا» عن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز، وذلك على هامش حديثه عن تجربته في أول أيام تصوير فيلم «الإسكندراني».

أحمد العوضي يكشف كواليس أول يوم تصوير «الإسكندراني»

وقال الممثل أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى التي خاضها في السينما، مع المخرج خالد يوسف، مؤكدًا أنه حريص على تقديم عمل يلقى إعجاب الجمهور.

أحمد العوضي يكشف سبب انفصاله فنيًا عن ياسمين عبد العزيز

وأضاف: معياري في اختيار لـ العمل والدور بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع، مش للريد كاربت والمهرجانات، مشيرًا إلى أن الجمهور سيُعجب بالعمل وبالقصة التي تدور حولها أحداثه، وأركز حاليًا في الدور وتجسيد الشخصية بشكل مميز، قائلًا: «مَن حبّه ربّه حبّب فيه خلقه، ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا».

ونوه «العوضي» عن سبب قراره الانفصال فنياً عن زوجته ياسمين عبد العزيز هذا العام في الموسم الدرامي الجديد، لافتًا إلى أنهما ارتأيا ذلك في انتظار العثور على سيناريو قوي بعد نجاحهما سوياً في عملين، وهما سيعودان في الوقت والعمل المناسبين.

واختتم النجم أحمد العوضي حديثه موضحًا أنه في صدد الإعلان عن مسلسله الرمضاني الجديد قريباً، وفي الوقت نفسه تحضّر ياسمين لعمل بمفردها ستكشف عنه في الوقت المناسب.

فيلم «الإسكندراني»

وكان أحمد العوضي قد تعاقد على بطولة فيلم “الإسكندراني” للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان 2023 وتقديمه شخصية “جابر الكوماندا” في “ضرب نار”، وهو يُعد البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف الى السينما بعد آخر أعماله فيلم “كارما”، حيث قدّم في رمضان الماضي مسلسل “سره الباتع”، ويشارك في بطولته: زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي وصلاح عبدالله ومحمود حافظ ومحمود الليثي وانتصار وخالد سرحان ومحمد رضوان.

آخر أعمال ياسمين والعوضي

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضي مسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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