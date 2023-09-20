على طريقة إيفيه فيلم "كباريه".. صلاح عبدالله يعلق على دوره في "سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سخر الفنان الكبير صلاح عبدالله من كواليس مسلسل "سفاح الجيزة" والذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة

وجاءت سخرية "صلاح" على طريقة إيفيه فيلم "كباريه" نظرًا لأنه كان مسجونًا ضمن أحداث المسلسل ظلمًا في قتل زوجته على يد السفاح وانتهى المسلسل ولم يتم الكشف عن مصيره أو الإفراج عنه.

ونشر صورة من كواليس المسلسل وعلق عليها قائلًا: "أسامحكوا إزاي بعد ما نسيتوا تطلعوني من السجن".

وحاز التعليق على إعجاب الجمهور وجاءت التعليقات: "والله يا عم صلاح لسه بسأل نفس السؤال بعد ما شفت الحلقة الأخيرة".

مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، داليا شوقي، ومن إخراج هادي الباجوري.