كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة.. وجمالها حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية كارمن سليمان صوراً جديدة لها، عبر خاصية الحالة في حسابها، وظهرت بفستان أبيض ووضعت ماكياجاً خفيفاً أبرز جمالها، مع تسريحة شعر جميلة.



وكشفت كارمن سليمان، عن رأيها في تقديم أغاني المهرجانات، وأكدت، أنها فنانة تريد التجديد ولكن في إطار المناسب بالنسبة لها وصوتها، لذلك لم تفكر على الإطلاق في تقديم أغاني مهرجانات.

وتابعت أن هذه الأغاني لا تتناسب معها ولا مع خامة صوتها، ولكن من الممكن تقديم أغنية تراب مع أحد الموهوبين الموجودين على الساحة.

وأضافت كارمن، أنها تعمل خلال هذه الفترة على تقديم فكرة جديدة في الغناء، تتناسب مع طبقة صوتها، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.



