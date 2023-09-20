صوفيا لورين .. الساحرة الإيطالية التي غيرت مقاييس الجمال في العالم!

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة الايطالية صوفيا لورين، المولودة باسم صوفيا شيكولوني في كلينيكا ريجينا مارغريتا في روما في 20 سبتمبر/أيلول 1934.



كان والدها ريكاردو متزوجًا من امرأة أخرى ورفض الزواج من والدتها روميلدا فيلاني، على الرغم من أنها أم لطفليه ( صوفيا وشقيقتها الصغرى ماريا شيكولوني). نشأت في الأحياء الفقيرة في بوتسوولي خلال الحرب العالمية الثانية دون أي دعم من والدها، وشعرت بحزن شديد في طفولتها. اتخذت حياتها منعطفًا غير متوقع نحو الأفضل عندما دخلت في مسابقة الجمال في سن الرابعة عشرة وتم وضعها كواحدة من المتأهلين للتصفيات النهائية. وهنا لفتت صوفيا انتباه المنتج السينمائي كارلو بونتي، الذي يكبرها بنحو 22 عامًا، وتزوجته لاحقًا. ربما كان هو شخصية الأب التي لم تختبرها قط عندما كانت طفلة. تحت إشرافه، تم التعاقد مع صوفيا وظهرت كشخصية إضافية في عشرة أفلام بدءًا من فيلم Le sei mogli di Barbablù (1950)، قبل أن تشق طريقها إلى الأدوار الداعمة. في هذه الأفلام المبكرة، نُسب إليها لقب "صوفيا لازارو" لأن الناس كانوا يمزحون بأن جمالها يمكن أن يقيم لازاروس من بين الأموات.

ظلت صوفيا نجمة سينمائية دولية حقيقية طوال فترة الستينيات والسبعينيات، حيث صنعت أفلامًا على جانبي المحيط الأطلسي، وبطولة أمام رجال بارزين مثل بول نيومان، ومارلون براندو، وغريغوري بيك، وتشارلتون هيستون. وشملت أفلامها باللغة الإنجليزية السيد (1961)، سقوط الإمبراطورية الرومانية (1964)، أرابيسك (1966)، رجل لامانشا (1972)، و معبر كاساندرا (1976). اكتسبت احترامًا أوسع مع أفلامها الإيطالية، وخاصة الزواج على الطريقة الإيطالية (1964) ويوم خاص (1977)، وكلاهما شارك في بطولته مارسيلو ماستروياني. خلال هذه السنوات حصلت على ترشيح ثانٍ لجائزة الأوسكار وفازت بخمس جوائز غولدن غلوب.

في عام 1991، حصلت صوفيا على جائزة الأوسكار الفخرية عن أعمالها، وتم إعلانها "واحدة من أعظم كنوز السينما العالمية". وفي نفس العام، عانت من خسارة فادحة عندما توفيت والدتها بسبب السرطان.

تقيم صوفيا حاليًا في سويسرا ولكنها تسافر كثيرًا إلى الولايات المتحدة لقضاء بعض الوقت مع أبنائها وعائلاتهم (إدواردو متزوج من الممثلة ساشا ألكسندر). لا تزال صوفيا لورين واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة والمتميزة في عالم السينما الدولي