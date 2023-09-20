الصور الأولى من عزاء الفنان أشرف مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

أقيم اليوم عقب صلاة المغرب عزاء الفنان أشرف مصيلحي، بقاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

وكان الفنان محمود عبدالغفار، والمخرج شادي علي من أوائل الحضور الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء

ورحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا يوم الأحد الماضي بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز ٤٩ عاما

وشيع جثمان الفنان الراحل أمس الإثنين من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم: أشرف زكي، إلهام شاهين، نهال عنبر، لبلبة، منال سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، خالد يوسف