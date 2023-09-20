رئيس الإنتاج الثقافي يعقد اجتماعا مع رئيس الفنون الشعبية لمناقشة الخطة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، اجتماعا أمس الثلاثاء، مع الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، للإطلاع ومناقشة الخطة القادمة.

ووجه المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، بضرورة أن تتضمن الخطة تفعيل الدور الفني لكافة الفرق التابعة بالبيت، لتحقيق مستوى مشرف من الحراك الفني يليق بمكانة البيت، لافتا إلى ضرورة أن تتفق العروض المسرحية المقدمة مع هوية البيت والفرقة الفنية المنتجة للعرض.

من جانبه، أوضح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أن فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية، سيقدمان برنامجهما بالتبادل أسبوعيا، إلى جانب إنتاج عدد من العروض المسرحية الجديدة، وإعادة عرض للأعمال التي حققت نجاحا خلال الفترة الماضية.

تشمل الخطة فيما يخص الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إعادة عرض مسرحية "شفيقة المصرية" تأليف د. مصطفى سليم وإخراج محمد صابر، وإنتاج جديد لعرضي " عامل قلق" تأليف محمد الزناتي وإخراج إسلام إمام، "صبوحة" تأليف د. سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي، إلى جانب برنامجها الفني لشعبتيها "الآلات الشعبية والإنشاد الديني".

وتقدم فرقة أنغام الشباب عرضين جديدين هما " عزيزة" تأليف شوقى حجاب وإخراج عبدالله سعد، "صلاح جاهين" تأليف أيمن الحكيم وإخراج هاني عبد الهادي، إلى جانب برنامجها الغنائي.

أما فرقة تحت ١٨، فتقدم عرض العرائس الجديد "مملكة السحر والأسرار" تأليف عبدالمنعم محمد رؤية وإخراج عماد عبدالعظيم، كما تقدم عرض مسرحي معالجة درامية ل "الملك سيام وصوت الموسيقى" إخراج محسن رزق.

وتشمل الخطة أيضا فيما يخص الفرقة الغنائية الاستعراضية، تقديم العرض المسرحي الجديد "قمر بنت الغجر" تأليف محمود مكي وإعداد وإخراج د. عمرو دوارة.

كما يقدم السيرك القومي برنامجه يوميا، بفقراته المميزة والتي تتضمن أكثر من ١٣ فقرة فنية متنوعة من أخطر وأقوى فنون السيرك، مع التطوير المستمر لفقراته وإدخال فقرات جديدة للبرنامج، وتكثيف عروضه بالمواقع المختلفة.

واستعرضت الخطة العروض المسرحية المزمع إنتاجها، منها "بيت الرواي" تأليف وإخراج ياسين الضوي، "صاحب المقام" تأليف علي أبو سالم وإخراج جلال عثمان، "أرض الأحلام" تأليف وإخراج أحمد فؤاد، وضمن استراتيجية البيت في إنتاج عروض فنية موجهة للأطفال، من المزمع إنتاج عرض مسرحي للأطفال من إخراج د. حسام عطا.