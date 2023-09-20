شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بغداد الدولي للمسرح يكرم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختار مهرجان بغداد الدولي للمسرح مكرميه بعناية كبيرة، واختارخلال دورته الرابعة الفنانة التونسية الكبيرة فاطمة بن سعيدان ليكرمها ضمن عدد من الفنانين المسرحيين العرب الذين قدموا للمسرح العربي الكثير من الاعمالي المهمة، التي كان لها تاثير في المشهد المسرحي العربي، والفنانة فاطمة بن سعيدان هي إحدي الفنانات التونسيات التي يعرفها كل المسرحيين العرب بما قدمته من اعمال مسرحية مع كبار المخرجين في تونس وأنا شخصيا كنت سعيد الحظ بمشاهدة اكثر من ثلاثة عروض مسرحية لها هي : العنف ، الخوف ، جنون.

الفنانة فاطمة بن سعيدان ممثلة سينمائية ومسرحية تونسية، في كل عمل تشارك فيه ، تترك بصمتها وتعمل في صمت، فهي ثائرة على خشبة المسرح وأمام كاميرات السينما ومنعزلة عن وسائل الإعلام، وانطلقت من مسرح الهواية سنة 1978، أثمرت هذه التجربة عشقا بلا حدود للفن الرابع، جعلت من المسرح أرضا زرعت فيها هواجسها واستمدّت منها أسرار الوجود، و اقتحمت مجال السينما في أول تجربة بفيلم «عرب» فكان المأوى الثاني الذي حوى أحلامها.

جدير بالذكر أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح يقام خلال الفترة من (10 إلى 18 أكتوبر 2023) ويكرم من مصر الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، محسن العلي / العراق، سناء عبد الرحمن / العراق، مقداد مسلم / العراق، شذى سالم / العراق، جواد الشكرجي / العراق، إنعام البطاط / العراق، عزيز خيون / العراق، بوسلهام ضعيف/ المغرب، جواد الأسدي / العراق، محمد المنصور / الكويت ، عقيل مهدي / العراق، فلاح شاكر / العراق، محمد العبادي / الأردن، سعدي يونس / العراق، مهند هادي / العراق، حمد الرميحي/قطر.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح يُشارك فيها ، 20 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض عراقية، و9 عربية، و8 أجنبية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

ويتنافس في المهرجان أيضًا: مسرحية رسم الخرائط الخيالي – فرنسا، مسرحية جلجامش – بليجكا / تركيا، مسرحية لا علاقة له بالموضوع – البرازيل، مسرحية كونترا – المانيا، مسرحية الكنغر الأزرق – إيطاليا، مسرحية روميو وجولييت – إيطاليا، مسرحية ليزا – روسيا، مسرحية مكبث زار – إيران، مسرحية اكستازيا – المغرب، مسرحية ثورة الخشب – تونس، مسرحية خارج عن السيطرة – تونس، مسرحية مانيا – الجزائر، مسرحية نستولوجيا – الجزائر، مسرحية فرمولوجيا – الأرن، مسرحية موشكا – سلطنة عمان، مسرحية نقيق – سوريا، مسرحية بيت أبوعبدالله – العراق، مسرحية أمل – العراق، مسرحية الملك لير وساحرات مكبث - العراق.