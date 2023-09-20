شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر: مسلسل صوت وصورة يتناول تضليل مواقع التواصل الاجتماعى للواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "صوت صورة" المقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما أكدت لـ"الخليج 365" مشيرة إلى أن العمل يتناول موضوع هام ومتواجد بقوة على الساحة إلا وهى أزمة مواقع التواصل الاجتماعى ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش من خلال قصة إنسانية.

مسلسل "صوت وصورة" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

وعرض للفنانة نجلاء بدر مؤخراً فيلم "ساعة إجابة" الذى شاركت في بطولته إلى جانب غادة عادل، سوسن بدر، شريف سلامة، انتصار، آيتن عامر، إيمان السيد، محمد ثروت، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، محمد حلمي، مجدي البحيري، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، ومن تأليف محمد خضر وشيرين علاء، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وقدمت نجلاء بدر في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، هدى الاتربى، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري.