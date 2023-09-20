شكرا لقرائتكم مسلسل دموي أثار ضجة بمصر.. مخرج "سفاح الجيزة" يكشف جديداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما أثار مسلسل "سفاح الجيزة" الذي يتناول جوانب قصة حقيقية وقعت بالفعل، الكثير من الجدل في الشارع المصري والعربي، كشف مخرج العمل عن إمكانية وجود جزء ثان من المسلسل الذي عُرض خلال الفترة الماضية عبر منصة "شاهد" في 8 حلقات فقط وحقق نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته.

وقال هادي الباجوري، خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم": "إحنا لسه مش محددين في جزء ثاني أو ثالث ودي حاجة ليها علاقة بشركة الإنتاج أكتر مني، لأن ممكن يكون في جزء ثاني ومكنش أنا المخرج بتاعه مش لازم كل الأجزاء أكون أنا المخرج بتاعها، ولكن شركة الإنتاج هي اللي بتحدد، واللي أنا عارفه أن في خطة يكون في جزء ثاني".

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كما أضاف "أنه من المحتمل أن يعتذر عن إخراج الجزء الثاني من مسلسل سفاح الجيزة في حال عدم تقديم فكرة جديدة بالعمل"، قائلًا: "أنا دايمًا لما بحب أعمل حاجة يكون عندي تحدي بعمله، والجزء اللي الناس شافته أنا كمخرج معملتش النوعية جي قبل كده، والجزء الثاني لو اتعرض عليا لو ملقتش فيه الحاجة اللي تخليني أعمل حاجة جديدة ممكن أعتذر".

نهاية المسلسل

وحول الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول نهاية المسلسل قال هادي الباجوري "أنا مبتأثرش أوي بآراء السوشيال ميديا سواء كانت بالمدح أو لأ ومش بتابعها أوي، وأنا بقيم العمل من وجهة نظري أنا مبسوط منه ولا لأ أو فيه عيوب وببقى عارف من الأول أن ده اللي أنا راضي بيه، ومفيش عمل مفيش فيه آراء مختلفة ومقدرش أسأل الناس إنتوا كنتوا عايزينه ينتهي إزاي، ودي حاجة موجودة طول الوقت وفكرة أن يكون في آراء مختلفة دي حاجة صحية للعمل، ومستحيل نرضي كل الناس".

كذلك أضاف "ممكن الجزء الأول من الحلقات علشان كان في قتل ودبح ودم، الناس شافوه مختلف عن الحلقات المتبقية من الحلقات وده اللي إحنا قصدناه ومحدش كان متوقع اللي حصل".

كذلك تحدث هادي الباجوري عن وجهة نظره في عدم مد حلقات مسلسل سفاح الجيزة عن 8 حلقات، قائلًا: "وجهة نظري أن الموضوع يكون في أحداث طول الوقت ومتلحقيش تتنفسي، وعايز الجمهور يفكر معايا مش كل حاجة بالمعلقة، ولو إحنا بنتكلم على الراجل اللي مستوحى منه القصة هو بالفعل قتل 4، إحنا خليناه خطف كمان في المسلسل وده الدراما اللي بنزودها، ولو أكتر من 8 حلقات بالنسبة ليا هيبقى في ملل في العمل".

قصة حقيقية صاحبها خلف القضبان

يشار إلى أن التحضير للمسلسل استغرق عامين رغم أنه مكون من 8 حلقات فقط، لكن تم التحضير له بشكل خاص مع دراسة الجوانب النفسية والسلوكية للسفاح وتقديم مبررات درامية لما يقوم به.

ومسلسل سفاح الجيزة من بطولة أحمد فهمي وباسم سمرة وصلاح عبدالله وميمي جمال وركين سعد، مقتبس من أحداث حقيقية وقعت بالفعل وراح ضحيتها 4 أشخاص هم زوجة السفاح وصديقه المقرب وسيدتان، إضافه إلى اتهامه بالتزوير وانتحال العديد من الشخصيات.

وكان النائب العام المصري قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل مع سبق الإصرار خلال الفترة ما بين عامي 2015، 2017.

ولا يزال السفاح خلف القضبان وذلك بعدما أصدرت محكمة النقض في عام 2021، قرارا برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم قذافي فراج والشهير بـ "سفاح الجيزة" على قرار إحالة أوراقه إلى المفتي، وذلك فيما نُسب إليه من قتله أربعة أشخاص، زوجته وسيدتين ورجل عمدًا مع سبق الإصرار وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك، ويعتبر الحكم هو حكم نهائي بات لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى.