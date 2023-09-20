اليوتيوب يوقف علامة راسل براند التجارية عن تحقيق الدخل من قناته

ميرنا وليد - بيروت - تم إلغاء تحقيق الدخل من راسل براند بواسطة اليوتيوب، وأكدت الشركة يوم الثلاثاء أن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 48 عامًا لن يكسب المال من قناته بعد الآن، بعد أن قدمت عدة نساء مزاعم بالاغتصاب والإساءة العاطفية والاعتداء الجنسي، وقد تم تعليق حسابه، الذي يضم 6.

6 مليون مشترك، من تحقيق الدخل بعد مزاعم خطيرة ضد منشئ المحتوى.

وينطبق هذا القرار على جميع القنوات التي قد تملكها أو تديرها راسل براند، ويعني التعليق أن مقاطع الفيديو الخاصة به لن تحقق أرباحًا من الإعلانات التي يتم عرضها داخل مقاطع الفيديو الخاصة به على YouTube، قبلها وبعدها.