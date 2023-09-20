أول تعليق لإبن أشرف مصيلحي بعد وفاته .. والكلمات تهز المشاعر

ميرنا وليد - بيروت - نشر يوسف أشرف مصيلحي، مجموعة من الصور التي جمعته بوالده الممثل المصري أشرف مصيلحي في مراحل عمرية مختلفة، وكتب عليها : "الله يرحمك يا أطيب وأجدع وأحن أب في الدنيا وكان نفسي تكون موجود وشايف حب الناس وروحك الحلوة الموجودة في كل حد فينا تشوف الناس كلها بتقول عليك إيه من أصغر واحد لحد أكبر واحد، وأنا فعلًا مش فاكر ولو مرة واحدة أنت عملت حاجة ضايقتني أو حتى شدينا مع بعض زي أي أب وابنه وده عشان إحنا كنا صحاب وكنت بتفهمني وعارف دماغي".



وأضاف: "أنا عارف أنك دلوقتي مرتاح أكتر بكتير وأكيد مبسوط وأنت شايفنا كلنا متجمعين وحاسس أكيد بكل المحبة اللي كانوا موجودين اليومين دول وهيفضلوا موجودين على طول، ودلوقتي أنا هعرف اتكلم معاك وعارف أنك هتسمعني يمكن أكتر من آخر فترة كنت موجود وسطنا عشان كنت تعبان فا مش بعرف اتكلم معاك، أنا عايزك تعرف إني بحبك أوي وهفضل شايل اسمك وأنا فخور إنك أبويا لحد لما أجيلك إن شاء الله.. بجد بحبك أوي يا بابا وعارف أنك أكيد في الجنة إن شاء الله".

رسالة يوسف جاءت بعد العزاء أمس الثلاثاء.