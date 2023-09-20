هيفاء وهبي تعلن تعاقدها على فيلم جديد

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام" مجموعة صور أثناء توقيعها عقد فيلمها الجديد الذي بدات التحضيرات له منذ أربعة أشهر، وعلقت على الصور بقولها: "فيلم جديد من تأليف أستاذ هيثم سعيد وإخراج أستاذ مرقص عادل، والتحضيرات بدأت من 4 شهور".

وتابعت: "طرح المخرج فكرتين.. فكرة فيلم رومانسي كوميدي، وفكرة فيلم أكشن، والأتنين بيشكلوا مفاجأة حلوة، برأيكم أي فيلم اخترت".

ويأتي إعلان هيفاء عن فيلمها الجديد تأكيداً لما نشرته لها منذ عدة أيام عن تعاقدها وبدء جلسات التحضير للفيلم مع المخرج مرقص عادل، ومؤلف العمل هيثم سعيد، استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة، وكشفت "لها" أن الفيلم كوميدي ويشاركها البطولة فيه الفنان بيومي فؤاد.

يذكر أن هيفاء وهبي قدمت خلال العام الماضي فيلمين حققا نجاحات كبيرة وإيرادات جيدة في شباك التذاكر وهما "أشباح أوروبا" مع الفنان أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وياسر الطوبجي وعباس أبو الحسن، و"رمسيس باريس" بمشاركة كل من محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون.

ودارت أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

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