راغب علامة يفجر مفاجأة ويُعلن عودة برنامج «X Factor»

أعلن السوبر ستار راغب علامة عن عودة برنامج المسابقات الغنائية “إكس فاكتور”، وذلك عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وكان راغب قد تقاسم المقطع الخاص بمشاركته في “البرومو” الترويجي للبرنامج، حيث ظهر يغني أغنيته "نسيني الدنيا” على برج العرب، وجاء في التعليق على المنشور المشترك مع قناة دبي “إكس فاكتور يعود من جديد قريبا على تلفزيون دبي”.

وتضم لجنة تحكيم النسخة الجديدة من برنامج “إكس فاكتور”، عدد من النجوم وهم "السوبر ستار اللبناني راغب علامة إلى جانب أنغام والفنان الكويتي عبد الله رويشد".وكان راغب علامة قد طرح منذ أسابيع أغنية جديدة تحمل عنوان "يلا" من كلمات عماد الأبياري وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر وإنتاج Backstage Production، كما تم تنفيذ جزء من الأغنية في لبنان والجزء الآخر في مصر.

راغب أطلق الفيديو التشويقي للأغنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام بتصويرها مع المخرج جاد شويري بفكرة جديدة وعصرية، والتي لاقت نجاحاً كبيراً فور إطلاقها عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتدور قصة الكليب حول مجموعة من الشباب المفعمين بالحيوية يكتشفون فيلا ساحرة ويظهر فيها راغب الذي يدعوهم لحفلة لا تُنتسى.

يذكر أنّ راغب علامة كان قد أطلق منذ شهرين أغنية "في كتير حلوين" والتي تصدّرت الترند وحققت انتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حصدت ملايين المشاهدات على اليوتيوب وباقي المنصات الموسيقية.

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