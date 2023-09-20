بسمة وهبة تهاجم محمد فراج ومخرج فيلمه «فوي فوي فوي»

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الصحافة هي المعبر أو الجسر من الفنان أو المطرب أو المذيع إلى النجومية والشهرة، وكل الصحفيين لهم احترامهم، ويجب ألا يهانوا.وأضافت وهبة خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصحفي في المؤتمر الصحفي لفيلم محمد فراج «فوي فوي فوي» لم يتجاوز وسأل بكل احترام، فمحمد فراج ومخرج الفيلم عملوا كومبينة واتمسخروا عليه وفرحانين بالألفاظ اللي اتقالت".

وتابعت: "هل الألفاظ التي قيلت في المؤتمر الصحفي من المخرج والفنان هي الإبداع؟ هل أن هذه الألفاظ تعبر عن النجاح؟! لماذا لم نرَ كريم عبدالعزيز أو أحمد عز أو أحمد السقا وهم نجوم الصف الأول يفعلون ذلك؟! الإجابة بسيطة، وهي لأنهم محترفون ويدركون معنى النقد الفني".

برنامج "90 دقيقة"



وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.

وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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