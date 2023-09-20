القاهرة- الخليج 365
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن الصحافة هي المعبر أو الجسر من الفنان أو المطرب أو المذيع إلى النجومية والشهرة، وكل الصحفيين لهم احترامهم، ويجب ألا يهانوا.وأضافت وهبة خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الصحفي في المؤتمر الصحفي لفيلم محمد فراج «فوي فوي فوي» لم يتجاوز وسأل بكل احترام، فمحمد فراج ومخرج الفيلم عملوا كومبينة واتمسخروا عليه وفرحانين بالألفاظ اللي اتقالت".
وتابعت: "هل الألفاظ التي قيلت في المؤتمر الصحفي من المخرج والفنان هي الإبداع؟ هل أن هذه الألفاظ تعبر عن النجاح؟! لماذا لم نرَ كريم عبدالعزيز أو أحمد عز أو أحمد السقا وهم نجوم الصف الأول يفعلون ذلك؟! الإجابة بسيطة، وهي لأنهم محترفون ويدركون معنى النقد الفني".
برنامج "90 دقيقة"
وتقدم الإعلامية بسمة وهبة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، من الإثنين إلى الأربعاء من كل أسبوع تناقش فيها ما يهم المشاهد المصري والعربي في كل الملفات والقضايا.
وخلال الأيام الماضية، تصدر اسم الإعلامية بسمة وهبة محركات البحث، وذلك بعدما نشرت صورتها بالحجاب وعلقت "عزيزي الحجاب اشتقت إليك"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قد يهمك أيضا:
بسمة وهبة تردّ على منتقدي تصريحاتها حول طلاق جوري بكر
بسمة وهبة تشن هجوماً على فنان شهير وتصفه بالمتناقض
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة تهاجم محمد فراج ومخرج فيلمه «فوي فوي فوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.