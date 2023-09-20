أريانا غراندي توقّع رسميًا أوراق طلاقها من دالتون غوميز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تقدمت النجمة العالمية أريانا غراندي بطلب رسمي للطلاق من زوجها دالتون غوميز بعد عامين من الزواج.

وذكر موقع TMZ الأمريكي أن محامية النجمة، وتدعى لورا واسر، تقدمت بالطلب يوم الاثنين، مشيرة إلى أن “اختلافات لا يمكن التصالح فيها” هي سبب الطلاق.

وعلى الفور تجاوب دالتون مع الطلب، إذ يبدو أن الأمر متفق عليه وجرى بالتنسيق قبل اللجوء إلى المحكمة، كما ورد في التقرير أن أريانا ستُقدم شيكاً لدالتون على أن ينتهي الأمر بذلك.

واللافت أن الثنائي انفصلا في فبراير من العام الجاري، لكن أوراق الطلاق لم تقدم حتى هذا الأسبوع بعد أن تم الاتفاق بينهما بالتراضي على ذلك.

وفي شهر مايو/ أيار من عام 2021 أعلن مدير أعمال المغنية الأمريكية أنها -بسرية تامة وبعيداً عن الأضواء- قامت بإحدى أكبر الخطوات في حياتها؛ حيث تزوجت من خطيبها وشريكها -وكيل العقارات في لوس أنجلوس- دالتون غوميز بحفل زفاف صغير وحميم ضم أقل من عشرين شخصاً بعد أقل من عام على ظهورهما معاً.

يُشار إلى أنه فور انتشار خبر انفصال المغنية الشهيرة عن زوجها دالتون غوميز ارتبطت النجمة بالممثل إيثان سلاتر.

وذكر موقع ET بنسخته الأمريكية نقلاً عن مصدر خاص أن النجمة وحبيبها دخلا في علاقة مؤخراً، وبينهما الكثير من الأمور المشتركة، مؤكداً أن العلاقة بدأت بعد انفصال أريانا، وليس قبل ذلك.

وقد أزعج خبر ارتباط النجمة أريانا غراندي بالممثل إيثان سلاتر زوجته، المنفصلة عنه حالياً، وجعلها تشعر بأنه تخلى عن عائلته.

وفي هذا السياق، ذكر مصدر مقرب من ليلي جاي التي تزوجت إيثان عام 2018 لموقع TMZ أنها تشعر بالحزن لأنه قد تدمرت عائلتها وتمزقت، كما أنها حزينة أيضاً على ابنهما الصغير، الذي وُلد في أغسطس/ آب من عام 2022؛ لأن والدته ووالده لن يكونا إلى جانبه معاً دائماً وباستمرار، بسبب الانفصال.

كما ورد عن لسان المصدر أن ليلي تعتبر أن إيثان أدار ظهره بشكل كلي لعائلته بعد أن ارتبط بأريانا غراندي.

واللافت أن أريانا كانت صديقة العائلة، وكانت تخرج برفقة إيثان وليلي عندما كانا معاً، كما أنها في يوم الأم المنصرم وضعت إعجاباً على منشور إيثان الذي نشر فيه صورة زوجته وكتب لها بعض الكلمات الرومانسية لتهنئتها بالمناسبة، وعليه فإن ليلي تشعر بخيانة من الطرفين.