أعلى إيرادات لفيلم سيرة ذاتية.. Oppenheimer يحقق إنجازًا تاريخيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق المخرج كريستوفر نولان إيرادات كبيرة من خلال أحدث أفلامه “Oppenheimer” في جميع أنحاء العالم متجاوزاً إيرادات فيلم “Bohemian Rhapsody” الذي عرض عام 2018.

وخلال هذا الشهر حقق الفيلم ثالث أكبر انتصار بدور العرض لعام 2023، حيث حصد إيرادات لم يصل إليها أي فيلم سيرة ذاتية من قبل، محققاً أكثر من 912 مليون دولار في جميع أنحاء العالم طوال فترة عرضه في دور العرض، وفقاً لـ “Box Office Mojo”.

وبذلك أصبح الفيلم الذي يسرد قصة حياة روبرت أوبنهايمر هو فيلم السيرة الذاتية الأعلى ربحاً على الإطلاق، متجاوزاً بذلك فيلم “Bohemian Rhapsody”، والذي حقق 910 ملايين دولار على مستوى العالم.

وبالرغم من ذلك لم يكن فيلم Oppenheimer هو الفيلم الأعلى ربحاً في إيرادات هذا العام، حيث حقق فيلم Barbie للمخرجة غريتا غرويغ Greta Gerwig- والذي تم إصداره تقريباً في نفس توقيت إصدار فيلم “oppenheimer”- منذ وقت إصداره وحتى الآن 1.4 مليار دولار عالمياً.

يُذكر أن Oppenheimer هو أحد أكثر الأفلام نجاحاً لهذا العام من وجهة نظر النقاد، حيث تلقى الفيلم ملاحظات غير عادية من قبلهم، كما اندهش الجمهور من حبكة الفيلم، حيث إنه بعد فترة وجيزة من وصول الفيلم إلى دور العرض، حطم إيرادات شباك التذاكر. كما أنه أصبح أعلى أفلام السيرة الذاتية تقيماً على موقع IMDb. ووفقاً لتعليقات النقاد، فإن الفيلم قد صور القصة بشكلٍ صحيح، وتجاوز عدداً قليلاً من الأفلام الأخرى للمخرج نفسه.

وتدور أحداث الفيلم حول جوليوس روبرت أوبنهايمر، وهو فيزيائي نظري أمريكي ومدير لمختبر لوس ألاموس خلال الحرب العالمية الثانية. غالباً ما يُنسب إليه باعتباره “أبو القنبلة الذرية” لدوره في تنظيم مشروع مانهاتن، مشروع البحث والتطوير الذي أنتج أول أسلحة نووية.