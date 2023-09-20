ريهانا بأول ظهور مع مولودها الجديد.. صور عائلية لطيفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أكثر من شهر على ولادتها، أظهرت نجمة الغناء ورائدة الأعمال ريهانا وجه ابنها المولود حديثاً؛ ريوت روز Riot Rose، لأول مرة في جلسة تصوير عائلية لطيفة أمس الثلاثاء.

وبدت المغنية، 35 عاماً، التي استقبلت طفلها الصغير مع شريكها المغني الشهير آساب روكي، في الأول من أغسطس، متألقة وهي تحتضن ريوت مع ابنهما الأول RZA، البالغ من العمر 16 شهراً.

وقد ظهر ريوت الصغير مرتدياً بدلة وحذاء باللون الوردي، بينما ظهرت السعادة على ريهانا وآساب روكي، أما ابنهما الأكبر RZA فكان يركب على أكتاف والده. بينما ارتدت ريهانا للصورة العائلية- التي تُعتبر الأولى منذ ولادة ابنها- جاكيت جينز مع غطاء للرأس وبنطلون أزرق داكن، بينما ارتدى آساب روكي تي شيرت أبيض بدون أكمام وبنطال جينز جلدي.

كانت صحيفة Daily Mail قد كشفت عن الاسم الغريب الذي أطلقته ريهانا وزوجها آساب روكي. وورد في التقرير أن الثنائي أطلقا على طفلهما اسم Riot Rose Mayers، وعلى ما يبدو فإن الاسم مستوحى من أغنية آساب الأخيرة “Riot” التي صدرت في وقتٍ سابق من هذا العام، والتي قدمها مع فاريل ويليامز.

كما ورد أيضاً أن الطفل، وبحسب وثيقة الولادة، قد ولد في الأول من أغسطس/ آب 2023 في مستشفى Cedar Sinai في لوس أنجليس الساعة 7:41 صباحاً. واختار الزوجان الحفاظ على تقليد التسمية الخاص بهما، باستخدام اسم آخر يبدأ بحرف الراء، بعد تسمية ابنهما الأول RZA Athelston Mayers.