فنان العرب محمد عبده يفتتح “لحن المملكة”.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن موقع الفعاليات الثقافية التابع لوزارة الثقافة عن موعد حفل فنان العرب محمد عبده في الأمسية الأولى من “لحن المملكة”.

وكشف الموقع عن أن ليلة فنان العرب ستنظَّم في 28 سبتمبر الجاري، إذ نشر بوستر الحفل مرفقًا بتعليق جاء فيه: “الأمسية الغنائية الأولى في مهرجان لحن المملكة بألحان عمر كدرس، والدكتور عبد الرب إدريس، يحييها فنان العرب محمد عبده”.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تنظيم مهرجانٍ بعنوان “لحن المملكة” في “سوبر دوم جدة” للمرة الأولى في السعودية، بدعمٍ من برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج “رؤية 2030”.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، ويأتي تكريماً للملحنين السعوديين، كما يسلِّط الضوء على تاريخ الألحان في البلاد وارتباطها الثقافي بالمجتمع المحلي، ويشتمل على ثلاث ليالٍ فنية، الأولى الخميس 28 سبتمبر، ويحييها الفنان محمد عبده، ويقدِّم فيها أغنياتٍ من ألحان الراحل عمر كدرس، والدكتور عبد الرب إدريس.

أما الحفلة الثانية، فستكون الجمعة 29 سبتمبر، ويغني فيها الفنان عبدالمجيد عبدالله من ألحان الراحل فوزي محسون، والراحل صالح الشهري، في حين تأتي الثالثة السبت 30 سبتمبر، ويحييها عبادي الجوهر وداليا مبارك وطلال سلامة، ويغنون من ألحان الراحل طلال باغر.