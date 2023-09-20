هذا ما يجمع بين رانيا يوسف وشريف منير

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية رانيا يوسف في مسلسل "قائمة الأماني"، ويتم التحضير للعمل حالياً، وتجسد رانيا دور زوجة الممثل المصري شريف منير، وسيبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة.

المسلسل تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.

من ناحية أخرى تستعد رانيا يوسف لتصوير فيلم "فيتو"، ويضم العمل الممثلة إلهام شاهين وإخراج ياسر سامي وهو التعاون الثانى بين رانيا يوسف وإلهام شاهين في السينما بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" عام 2015.

والعمل الأحدث الذي قدمه شريف منير "إيجار قديم"، وشارك في بطولته محمد الشرنوبي، صلاح عبد الله، فيدرا ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت.

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