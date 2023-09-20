خاص بالفيديو- مروان خوري يُعلّق على مصالحة نوال الزغبي ومحمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - عندما علمنا بأن الفنان اللبناني مروان خوري مُكرّما في حفل جوائز الموريكس دور، أسعدنا ذلك، فقد اجتمع فيه الصوت والإحساس والرقي بالتعامل، وتكريمه عن فئة الفنان الشامل بالتأكيد صائبة، فأعماله تلاقي رواجا كبيرا، وآخرها شارة مسلسل "كريستال" الذي ايضا يحقق نسب مشاهدة عالية.



موقع "الفن" التقى بـ مروان خوري في حفل جوائز "الموريكس دور"، وأجرينا معه لقاء تحدثنا فيه عن التكريم، ومصالحة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان المصري محمد رمضان على المسرح.

لمعرفة تفاصيل اللقاء شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.