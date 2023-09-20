بعد 5 أشهر على رحيل والدها .. دينا الشربيني تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الممثلة المصرية دينا الشربيني، ومن المقرر تشييع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد المشير الطنطاوي.

وأعلنت دينا عن الخبر كاتبةً: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها".

وأعلن عن ذلك الممثل المصري عمر السعيد أيضاً من خلال منشور على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربيني في ذمة الله .. لا حول ولا قوة الا بالله".

وفاة والدة دينا تأتي بعد ان رحل والدها منذ 5 أشهر، حيث أن والد دينا توفي في شهر نيسان/أبريل.

وكتبت دينا حينها: "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفي الى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد/ محمد الشربيني برجاء الدعاء له بالرحمه والمغفره. صلاة الجنازة غدا الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - التجمع الخامس".

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