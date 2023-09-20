بالصور - أنابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتوجه له أجمل الكلمات

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الاعلامية اللبنانية أنابيلا هلال صوراً من احتفالها بعيد ميلاد زوجها الدكتور نادر صعب في مدينة ميلانو الايطالية حيث تشارك في اسبوع الموضة، وظهرا في الصور وهما يقفان في ردهة احد الفنادق، وفي صورة اخرى بدا الدكتور صعب يقطع قالب الكيك برفقة زوجته.
وعلقت هلال على الصور كاتبة: "عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع، وصديقي المفضل، وشريك حياتي! لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى امتناني لوجودك في حياتي. أنت لست مجرد زوج رائع ولكن أيضًا أفضل أب لأولادنا، حبك وتفانيك لعائلتنا يفوق الكلمات..."
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