وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا اليوم والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد 5 أشهر فقط من وفاة والدها.

وأعلنت الفنانة ريهام عبدالغفور خبر الوفاة قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".

وكان والد الفنان دينا الشربيني قد رحل عن عالمنا في أبريل الماضي بعد صراع مع المرض.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة دينا الشربيني في بطولة فيلم "تاج" الذي يعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته: تامر حسني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، ومن إخراج سارة وفيق