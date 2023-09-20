محمد ثروت يشكر جمهوره بعد نجاح حفل ليلة من الزمن الجميل في موسم جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المطرب الكبير محمد ثروت عن سعادته بالمشاركة في حفل ليلة من الزمن الجميل بموسم جدة.

وكتب محمد ثروت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعيد جداً بمشاركتي في حفل "ليلة من الزمن الجميل" بموسم جدة على مسرح بنش مارك بالاشتراك مع الفنانين المتألقين عفاف راضي وميادة الحناوي، و في الحقيقة بعتبرها ليلة من أجمل الليالي الغنائية اللي قدرنا نسترجع فيها ذكريات الفن العربي الرائع، ومن كل قلبي بشكر الجمهور العظيم على دعمكم وحضوركم وتفاعلكم معانا وأتمنى أن نكون قد أسعدناكم على قدر سعادتنا بكم.

وتابع "وأخص بالشكر معالي المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة بنش مارك وكل القائمين على الحفل لمجهودكم الرائع لتقديم الحفل بأعلى مستوى من الاحترافية، ولتكريمي ودعوتي للمشاركة فى موسم الرياض القادم إن شاء الله".

واختتم "إن شاء الله الفترة المُقبلة نقدر نقدم ليكم العديد من الأعمال الغنائية والفعاليات التي تليق بجمهورنا الغالي".

وافتتح ثروت الحفل بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وشهد مفاجأة بظهور نجله أحمد محمد ثروت ليغني له "ابن أبويا" وقدما معا أغنية "كده يا قلبي".