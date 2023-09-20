موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة دينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة على والدة النجمة دينا الشربيني، بعد وفاتها اليوم الأربعاء.

ريهام، عبر صفحتها في موقع فيس بوك، كتبت: " صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر".

وكانت الفنانة ريها عبدالغفور قد أعلنت خبر وفاة والدة دينا الشربيني بعد ٥ أشهر فقط على وفاة والدها

وكتبت: "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى: السيدة ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، وكل من ريهام المندوه، ونشوى المندوه، ويوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان".