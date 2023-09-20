شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة دينا الشربينى بعد 5 أشهر من رحيل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عمرو السعيد وفاة والدة الفنانة دينا الشربينى وذلك من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب:"السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربينى فى ذمة الله..لا حول ولا قوة الا بالله"، حيث رحلت والدة دينا بعد 5 أشهر من وفاة والدها.



دينا الشربينى

ورحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر ابريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.