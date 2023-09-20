شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة بطلة حكاية بعنوان "ما تيجى نشوف" من ملسل "55 مشكلة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت النجمة هنا شيحة على بطولة حكاية بعنوان "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، والحكاية مكونة من 10 حلقات وإخراج محمد الخبيرى، وبدأت هنا في تصوير مشاهد الحكاية أول أمس الاثنين.

وأعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث تواصل الشركة والقناة عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات الرسمية والمنفردة إضافة إلى البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وعادت هنا شيحة إلى القاهرة مؤخراً بعد حضورها فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، حيث شاركت ضيف شرف في حفل الافتتاح، إضافة إلى عرض فيلمها "النهاردة يوم جميل" ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بعد مشاركته في أكثر من مهرجان خلال الأشهر الماضية لاسيما وأن يناقش قضايا هامة من قضايا المرأة.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.