شكرا لقرائتكم خبر عن قبل فيلم "فوى فوى فوى".. اعرف تاريخ الأفلام المصرية مع ترشيحات الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار عن ترشيحها فيلم "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي في الدورة المقبلة، ومن المقرر أن تستقبل جائزة الأوسكار الترشيحات على الجائزة، ثم يتم اختيار الأفلام المتنافسة وتعلنها لحين يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بناء على اختيار إدارة الأوسكار.



أفلام مصرية ترشحت للأوسكار

وعلى مدار السنوات الماضية أرسلت مصر حوالى 35 فيلما للمنافسة على جائزة أفضل فيلم أجنبي، وهذه أفلام مصرية ترشحت للأوسكار على مدار السنوات، باب الحديد 1958، دعاء الكروان 1959، المراهقات 1960، وإسلاماه 1961، اللص والكلاب 1962، أم العروسة 1963، المستحيل 1965، القاهرة 30 (1966)، المومياء، 1969، امرأة ورجل 1971، زوجتى والكلب 1971، إمبراطورية ميم 1972، أريد حلا 1975، على من نطلق الرصاص 1975، (إسكندرية ليه) 1979، أهل القمة 1981، إسكندرية كمان وكمان 1990، أرض الأحلام 1993، المصير 1997، أسرار البنات 2001، سهر الليالى 2003، بحب السيما 2004، عمارة يعقوبيان 2006، فى شقة مصر الجديدة 2007، الجزيرة 2007، رسائل البحر 2010، الشوق 2011، الشتا اللى فات 2013، فتاة المصنع 2014، اشتباك 2016، شيخ جاكسون 2017، يوم الدين 2018، ورد مسموم 2019، لما بنتولد 2020، سعاد 2021.

ومنذ انطلاق جائزة الأوسكار عام 1947، ترشح لها أكثر من 35 فيلم مصري، حيث ترسل اللجنة المختصة بإرسال الأعمال المختارة إلى إدارة الأكاديمية فيلم كل عام منذ 1958، وكانت البداية مع فيلم "باب الحديد" للمخرج العالمى الراحل يوسف شاهين، الذى أصبح أول فيلم أفريقي وعربي يتنافس على الجائزة، وتم إرسال 4 أفلام للمخرج العبقرى الراحل يوسف شاهين، وهى "باب الحديد"، "إسكندرية.. ليه؟"، "إسكندرية كمان وكمان"، وآخرهم "المصير".وبالرغم من إرسال مص إفلام بشكل منتظم إلى الأوسكار، ألا أنها لم تستطع تحقيق ولا ترشيح واحد إلى الآن، كما قل عدد الأفلام المصرية المشاركة فى المنافسة خلال الفترة ما بين عام 1982 إلى عام 2001، حيث تم إرسال 3 أفلام فقط، لكن عادت من جديد مصر في إرسال الأفلام بشكل منتظم في عام 2002.

ولكن لم ترسل مصر فيلما إلى الأوسكار في خلال عام 2015، حيث بعد اختبار فيلم "بتوقيت القاهرة" للنجم الراحل نور الشريف، تأخر مخرج العمل عن موعد التسليم ولم يستطيع اللحاق بمرحلة التقديم، وكان هذا هو العام الوحيد لم يتم فيه إرسال فيلم يمثل مصر فى المرحلة الأولى من ترشيحات الأوسكار.

"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.